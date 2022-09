Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Verletzte nach Kollision zwischen Auto und E-Scooter

Hamm-Heessen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 15. September, 7.45 Uhr, auf dem Piebrockskamp Ecke Heessener Dorfstraße wurden zwei Frauen verletzt.

Eine 36-Jährige aus Hamm fuhr in ihrem Renault auf dem Piebrockskamp in Fahrtrichtung Osten und wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung Heessener Dorfstraße passieren.

Hier kollidierte sie mit einer 17 Jahre alten E-Scooter-Fahrerin. Sie war auf der Amtsstraße in Fahrtrichtung Norden unterwegs.

Die 17-Jährige wurde schwer verletzt, ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin konnte das Krankenhaus bereits nach ambulanter Behandlung wieder verlassen, sie wurde leicht verletzt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.(hr)

