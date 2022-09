Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Lohauserholz (ots)

Ein 64-jähriger Rollerfahrer wurde am Mittwoch, gegen 17.20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Martinstraße schwer verletzt. Der Mann befuhr die Martinstraße mit seinem Kleinkraftrad Piaggio in südliche Richtung. An der Einmündung Buschstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem Chevrolet einer 23-Jährigen. Die Frau beabsichtigte von der Buschstraße nach links auf die Martinstraße abzubiegen. Der 64-Jährige musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1300 Euro. (ag)

