Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 24-jähriger Radfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Pelkum (ots)

Am Dienstagnachmittag (13.September) wurde ein Mountainbikefahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Kamener Straße leicht verletzt. Der 24-Jährige hatte gegen 16.45 Uhr die Kamener Straße in Richtung Pelkum befahren, als es im Einmündungsbereich zur Fangstraße zum Zusammenstoß mit dem Toyota eines 53-Jährigen kam. Dieser hatte zuvor die Kamener Straße ebenfalls in südwestliche Richtung befahren und beabsichtigte, nach rechts in die Fangstraße abzubiegen. Der Zweiradfahrerer wurde in ein Hammer Krankenhaus gebracht, von wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 1200 Euro geschätzt. Beide Unfallbeteiligte stammen aus Hamm. (es)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell