Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 48-jährige Pedelecfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Am Montagmittag (12.September) wurde eine 48-jährige Pedelecfahrerin auf der Birkenallee bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die Hammerin hatte gegen 13.20 Uhr die Birkenallee in westliche Richtung befahren, als es im Einmündungsbereich zum Caldenhofer Weg beim Queren der gesonderten Rechtsabbiegerspur zum Zusammenstoß mit dem Golf einer 29-Jährigen aus Welver kam. Diese hatte die Birkenallee zuvor ebenfalls in westliche Richtung befahren. Die Zweiradfahrererin wurde in ein Hammer Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt.(es)

