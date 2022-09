Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 57-Jährige Pedelecfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Montagmittag (12. September) wurde eine 57-jährige Pedelecfahrerin aus Ascheberg bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Sie hatte gegen 13.30 Uhr den Goorweg in Richtung Süden befahren, als es im Kreuzungsbereich zu einem kombinierten Rad-/ Gehweg zum Zusammenstoß mit einer 39-jährigen Pedelecfahrerin aus Hamm kam. Diese hatte zuvor den genannten Weg, der parallel zur Straße "Im Ruenfeld" verläuft, in östliche Richtung befahren. Die Aschebergerin wurde zur ambulanten Behandlung in das Josefs-Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Das E-Bike der Verletzten war nicht mehr fahrbereit.(es)

