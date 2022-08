Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Mülltonne in Flammen.

Lippe (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (11. August 2022) brannte in der Vorderen Straße eine Mülltonne. Diese hatten die Berechtigten zur Entleerung an die Straße gestellt. Das Feuer wurde gegen 1:40 Uhr gemeldet. Eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 1 unter 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell