POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. Einladung der Polizei Lippe für Medienvertretende zur Veranstaltung "Lipper lassen keinen allein".

Unter dem Motto "Lipper lassen keinen allein" lädt Behördenleiter der lippischen Polizei, Dr. Axel Lehmann, auch in diesem Jahr Menschen ein, die im Kreis Lippe vorbildliche Zivilcourage gezeigt haben. Die Gäste leisteten beispielsweise Erste Hilfe nach schweren Verkehrsunfällen, meldeten einen Brand, trugen maßgeblich zur Festnahme von Flüchtigen bei oder retteten Menschenleben.

Gemeinsam mit Polizeidirektor Alexander Fenske, dem Abteilungsleiter Polizei, und Ferdinand Josef Aßmuth, dem Vizepräsidenten des "Deutschen Roten Kreuzes", Kreisverband Lippe e. V., spricht Dr. Lehmann ihnen in einer Feierstunde Dank und Anerkennung aus. Die Veranstaltung findet am kommenden Freitag, 19. August 2022, ab 16.00 Uhr im Kreistagssitzungssaal (Raum 408) im Kreishaus an der Felix-Fechenbach-Straße 5 in 32756 Detmold statt.

Interessierte Medienvertretende sind herzlich eingeladen. Wir freuen uns, wenn Sie in der Öffentlichkeit über das vorbildliche Verhalten der Menschen berichten und somit auf das wichtige Thema Zivilcourage aufmerksam machen. Die 16 Gäste kommen aus Bad Pyrmont, Bielefeld, Blomberg, Bochum, Detmold (3), Extertal (2), Lage (4), Lügde, Rheda-Wiedenbrück und Schlagen.

Wir bitten um eine Anmeldung für Ihre Teilnahme über die Pressestelle. Das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes im Kreishaus wird empfohlen.

