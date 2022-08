POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Drei verletzte Personen nach Frontalzusammenstoß.

Lippe (ots) - Bislang unbekannte Einbrecher drangen zwischen Samstag- und Dienstagmorgen (6.-9. August 2022) in ein Einfamilienhaus in der Steinbrede ein. Die Täter brachen ein Kellerfenster auf und suchten im ganzen Haus nach Wertgegenständen. Was gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Hinweise zu dem Einbruch richten Sie bitte unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle ...

mehr