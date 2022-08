Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde-Falkenhagen. Seniorin übergibt wertvollen Schmuck an Betrüger.

Lippe (ots)

Wieder einmal ist es Betrügern gelungen, eine Seniorin zu neppen. Einer der Täter meldete sich am Dienstag (9. August 2022) gegen 11:30 Uhr telefonisch bei einer 92-jährigen Frau. Er gab vor Polizeibeamter aus Hamburg zu sein. Der Sohn der 92-Jährigen habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und sei nun in Haft. Gegen Zahlung einer Kaution würde er wieder auf freien Fuß gelassen. Da die Frau die geforderte Summe nicht aufbringen konnte, verlangten die Betrüger nunmehr andere Wertgegenstände. Gegen 12:30 Uhr übergab die ältere Dame schließlich Schmuck, dessen Wert noch nicht beziffert werden kann. Die Übergabe erfolgte in der Straße Lilienthal an eine dem Opfer unbekannte Frau. Diese beschreibt die 92-Jährige wie folgt: weiblich, ca. 30-40 Jahre alt, etwa 1,65 m - 1,70 m groß, hellhäutig, schlanke Gestalt mit blondem Haar, das zu einem Dutt gebunden war. Sie sprach akzentfreies Hochdeutsch und trug graue Bekleidung. Die Täterin ging nach der Übergabe in Richtung des Sportplatzes. Wer gegen 12.30 Uhr im Lilienthal oder im Bereich des Sportplatzes Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat in Lemgo, Telefon 05261 9330.

Derartige Täter gehen am Telefon äußerst geschickt vor. Oftmals reden sie über mehrere Stunden auf ihre Opfer ein und verhindern so, dass diese einen klaren Gedanken fassen oder die "richtigen" Angehörigen anrufen können. Wie Sie sich und Ihre Angehörigen vor einer solchen Tat schützen können, erfahren Sie auf unserer Website: https://lippe.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-aktuellen-betrugsmaschen Der wertvollste Tipp ist immer noch: Legen Sie den Telefonhörer spätestens dann auf, wenn es im Gespräch um Geld oder andere Wertgegenstände geht! Die echte Polizei wird Sie nie dazu auffordern Geld oder Wertgegenstände zu übergeben!

