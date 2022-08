Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Versuchter Raubüberfall.

Lippe (ots)

Dienstagnachmittag (9. August 2022) versuchte eine bislang unbekannte Frau eine 26-jährige Detmolderin zu berauben. Gegen 15:15 Uhr befand sich die 26-Jährige an der Einmündung Hornsche Straße/Leopoldstraße, als die Täterin sie ansprach. Diese forderte das Mobiltelefon der Geschädigten, da sie Geld für sich und ihr ungeborenes Kind benötige. Als die Detmolderin das ablehnte, griff die Unbekannte nach dem Handy. In dem Handgemenge wurde die 26-Jährige leicht verletzt. Letztendlich floh die Räuberin ohne Beute in Richtung des Weerthplatzes. Die Täterin wird wie folgt beschrieben: osteuropäischer Phänotyp, ca. 30 Jahre alt, ca. 1,55 m - 1,60 m groß, schlanke Figur mit schwarzen, glatten Haaren, die zu einem Zopf gebunden waren. Das Gesicht der Frau ist oben rundlich und läuft am Kinn spitz zu. Zur Tatzeit trug sie eine dunkelblaue oder schwarze Hose und ein schwarzes T-Shirt. Ob die Frau tatsächlich schwanger ist, steht nicht fest. Ihre Hinweise zu der Tat oder zur Identität der Täterin nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090 entgegen.

