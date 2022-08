Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Bad Salzuflen. Kontrollen zum Ferienende - Zahlreiche Verkehrsteilnehmende zu schnell unterwegs.

Lippe (ots)

Am letzten Sommerferien-Wochenende hat der Verkehrsdienst der Polizei Lippe erneut gezielt den Reiseverkehr ins Visier genommen. Damit beteiligte sich die lippische Polizei an einer landesweiten Aktion unter dem Motto "Sicher in den Urlaub". Wir wollen nicht nur, dass Sie #sicherindenurlaub gelangen, sondern auch, dass Sie sicher wieder daheim ankommen. An mehreren Stellen im Lipperland kontrollierten die Beamtinnen und Beamten. Dabei lagen die Schwerpunkte der Überprüfungen im Bereich der gefahrenen Geschwindigkeit, der Nutzung von elektronischen Geräten während der Fahrt, der richtigen Sicherung von Ladung und Gepäck, aber auch auf der richtigen Sicherung von Kindern im Auto. An den meisten der kontrollierten PKWs, Wohnmobile und Gespanne gab es nichts zu bemängeln. Bei den durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen hingegen ergab sich ein verheerendes Bild. Der lippische Verkehrsdienst hatte seine Geschwindigkeitsmessanlage auf der B 239 in einer 70 km/h-Zone in Bad Salzuflen aufgebaut. Am Samstag (6. August 2022) fuhren dort 1512 Verkehrsteilnehmende zu schnell! 32 Fahrerinnen und Fahrer waren so schnell unterwegs, dass sie mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Trauriger Rekordhalter ist der Fahrer eines Motorrades, der dort mit 148 km/h gemessen wurde.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell