POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Einbrecher schlagen auf Bewohner ein.

Lippe (ots)

Zwei bislang unbekannte Einbrecher verschafften sich am frühen Samstagmorgen (6. August 2022) gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus im Schäferweg. Gegen 0:40 Uhr schlugen sie die Glasscheibe einer Terrassentür ein und gelangten so in das Wohnzimmer, in dem sich ein 77-jähriger Bewohner aufhielt. Die Täter griffen den 77-Jährigen an und verletzten ihn dabei. Da sich das Opfer wehrte, flüchteten die Einbrecher ohne Beute. Die beiden Täter sind zirka 25 Jahre alt und etwa 1,80 - 1,90 Meter groß. Zur Tatzeit waren sie dunkel gekleidet und trugen Sturmhauben. Möglicherweise sind die Männer bereits vor dem Einbruch im Bereich des Schäferweges aufgefallen. Ihre Hinweise dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

