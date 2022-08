Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Polizeibeamter stellt Einbrecher in seiner Freizeit.

Lippe (ots)

Donnerstagabend (11. August 2022) befand sich ein Polizeibeamter der Wache Detmold während seiner Freizeit auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Richthofenstraße. Dort vernahm er gegen 22 Uhr ein "Klirren". Als er dem Geräusch nachging, fand er die eingeschlagene Glasscheibe einer Eingangstür eines Hauses vor, das zurzeit renoviert wird. Im Inneren des Gebäudes erkannte er eine Person, die er unmittelbar festnahm. Es handelte sich um einen 31-jährigen Mann aus Bad Salzuflen, der offenbar in das Gebäude eingedrungen war. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Mann vermutlich auch für einen Ladendiebstahl am gleichen Nachmittag in dem nahgelegenen Einkaufsmarkt verantwortlich ist. Da der 31-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkoholika stand, musste er die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Er wird sich demnächst für seine Taten verantworten müssen.

