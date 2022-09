Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zeugin nach Einbruch in Wohnhaus am Hirschgraben gesucht

Hamm-Uentrop (ots)

Nach einem Einbruch in ein Haus am Hirschgraben am Samstag, 3. September, sucht die Polizei Hamm eine Zeugin.

Ein Mann überraschte gegen 7 Uhr eine Seniorin in ihrem Schlafzimmer. Die Bewohnerin forderte den Einbrecher auf, ihr Haus zu verlassen und begleitete ihn bis zur Haustür. Hier geht es zu unserer ursprünglichen Pressemitteilung vom 5. September: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/5313067

Die Polizei Hamm sucht nun eine Zeugin, die gegen 6.50 Uhr mit zwei Hunden von der Ostenallee kommend in Richtung Jägerallee gelaufen ist. Kurze Zeit später ging sie den gleichen Weg wieder zurück. Sie trug eine schwarze Jacke und hat kurze, vermutlich graue Haare.

Die Zeugin wird gebeten, sich bei der Polizei Hamm unter 02381 916-2360 zu melden.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Hamm weiterhin unter 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell