POL-HAM: Wohnungseinbruchsradar Hamm für die Woche vom 5. September bis 11. September 2022

Hamm-Pelkum (ots) - Ein 47-Jähriger verletzte sich am Freitag, 9. September, bei einem Verkehrsunfall auf der Wiescherhöfener Straße Ecke Martinstraße leicht. Der Mann aus Bönen war gegen 11.50 Uhr auf seinem Pedelec auf der Wiescherhöfener Straße in westliche Fahrtrichtung unterwegs und wollte nach links in die Martinstraße abbiegen. Hier kollidierte er mit einem Toyota. Der 30 Jahre alte Autofahrer aus Unna war ...

