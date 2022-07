Polizei Mettmann

POL-ME: Radfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - Hilden - 2207081

Mettmann (ots)

Am Sonntagmorgen (17. Juli 2022) verletzte sich ein 76-jähriger Rennradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem auf der Horster Allee geparkten Lastkraftwagen so schwer, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Grund für den Zusammenstoß ist derzeit unklar, die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Das war geschehen:

Gegen 08:00 Uhr befuhr ein 76-jähriger Erkrather mit seinem Rennrad die Horster Allee in Richtung Düsseldorfer Straße. Wenige hundert Meter vor dem Einmündungsbereich stieß der Fahrradfahrer, aus bisher ungeklärter Ursache, mit dem Heck eines am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß und gut sichtbar abgestellten Lastkraftwagens zusammen.

Der 76-Jährige wurde zu Boden geschleudert und durch die Wucht des Aufpralls so schwer verletzt, dass er nach einer medizinischen Erstversorgung durch die hinzugezogenen Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Die Polizei leitete Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache ein. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Hilden, Telefon 02103 / 898 6410, in Verbindung zu setzen.

