Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Langfinger auf Diebestour

Erfurt (ots)

Am Samstagvormittag begab sich ein 44-Jähriger Erfurter in seinen Garten im Erfurter Ortsteil Stotternheim. Er musste feststellen, dass Unbekannte seine Gartenlaube aufgebrochen und einen Kaffeevollautomaten sowie eine Musikanlage entwendet hatten. Anscheinend war dies den Dieben noch nicht genug. Auch die Laube einer 65-Jährigen Gartenbesitzerin wurde gewaltsam geöffnet und diverse Werkzeuge gestohlen. Die entwendeten Gegenstände haben einen Wert von etwa 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. (PS)

