Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Transporter in Stadland

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 30. November 2021, um 12:44 Uhr, ereignete sich in der Gemeinde Stadland, im Kreuzungsbereich Bundesstraße 437 / Schweier Straße / Rodenkircherwurp, ein Verkehrsunfall.

Ein 63-Jähriger Mann aus dem Landkreis Cuxhaven befuhr mit seinem Transporter VW Crafter die Bundesstraße 437 in Richtung der Bundesstraße 212. Kurz bevor er den Kreuzungsbereich mit der Schweier Straße passierte bog eine 49-Jährige Frau aus Brake mit einem Linienbus von der Schweier Straße in die Bundesstraße ein. Dort kam es zu einem Zusammenstoß, in dessen Folge der VW in einem Graben zum Stehen kam.

Der Linienbus war zum Unfallzeitpunkt mit drei Schulkindern besetzt. Bei dem Unfall blieben alle Personen unverletzt. Der Transporter musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstanden Sachschäden von circa. 26.000 Euro.

Da unterschiedliche Aussage zur Schaltung der vor Ort befindlichen Lichtzeichenanlage vorliegen, wurde gegen beide Fahrzeugführer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell