Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Ein 19-jähriger Motorradfahrer wurde am Sonntag (11. September) gegen 15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Wilhelmstraße leicht verletzt. Er hatte zuvor die Wilhelmstraße in Richtung stadteinwärts befahren und musste in Höhe der Hausnummer 165 aufgrund des verkehrsbedingt wartenden Opels einer 52-Jährigen eine Vollbremsung durchführen. Hierbei kam er zu Fall und stieß mit der Anhängerkupplung des Astra zusammen. Der Leichtkraftfahrer beabsichtigte, sich im Nachgang selbständig in ärztliche Behandlung zu begeben. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Beide Unfallbeteiligte stammen aus Hamm.(es)

