Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 28-Jähriger bei Alleinunfall leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Leicht verletzt wurde am Samstag, 10. September, ein 28-Jähriger, als er gegen 17.40 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf der Heessener Straße, in Fahrtrichtung Westen, beim Einfahren zum Afyonring auf nasser Fahrbahn stürzte. Hierbei wurde er leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.(mw)

