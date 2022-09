Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Betrunkener E-Scooter-Fahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall

Hamm-Mitte (ots)

Ein alkoholisierter E-Scooter-Fahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen (10. September) leicht verletzt. Zuvor hatte der 19-Jährige gegen 07.25 Uhr den kombinierten Geh- und Radweg der Grünstraße in Richtung stadtauswärts befahren. Hierbei stieß er mit seinem Vehikel gegen einen, im Boden verankerten Metallpfosten. Anschließend versteckte sich der in Hamm wohnhafte vor den Einsatzkräften in einem Gebüsch. Nachdem er angetroffen werden konnte, wurde er in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Von hier aus konnte er nach Entnahme einer Blutprobe und durchgeführter ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.(es)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell