Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

17194 Jabel (ots)

Am gestrigen 06.04.2022 wurde der Polizei in Waren ein angegriffener Zigarettenautomat in 17194 Jabel angezeigt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand öffneten bislang unbekannte Täter den Automaten in der Zeit vom 05.04.2022, 16:00 Uhr bis zum 06.04.2022,12:00 Uhr gewaltsam und entwendeten eine unbestimmte Menge Zigaretten und Bargeld. Der Schaden wird derzeit auf mindestens 1000 EUR geschätzt.

Zur Spurensicherung kamen Beamte des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg am Tatort zum Einsatz. Mit den weiterführenden Ermittlungen ist die Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren beauftragt. Personen, die zur Tatzeit etwas Auffälliges gesehen oder gehört haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Waren unter 03991/176 224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

