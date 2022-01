Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: nach gefährlicher Körperverletzung zwei Tatverdächtige festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Angriff auf einen 27-jährigen Mann am Elbenplatz in Böblingen, ermittelt das Polizeirevier Böblingen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen zwei 21- und 23-jährige Tatverdächtige. Der 27-Jährige soll am Dienstag gegen 21:10 Uhr an einer Bushaltestelle am Elbenplatz aus bislang unbekanntem Grund von den beiden, ihm unbekannten, Tatverdächtigen zunächst angepöbelt worden sein. Im weiteren Verlauf sollen sie gemeinsam auf ihn eingeschlagen und ihn leicht verletzt haben. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Uferstraße. Alarmierte Polizeistreifen stellten im Rahmen der Fahndung die beiden Tatverdächtigen unweit des Tatortes fest. Die Personenbeschreibung eines Zeugen des Vorfalls traf auf die Männer zu. Beide Tatverdächtige standen unter alkoholischer Beeinflussung. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden sie auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

