Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nachtragsmeldung "Verfolgungsfahrt nach Autodiebstahl"

Hamm-Mitte (ots)

Nach einem Streifzug durch das Strafgesetzbuch, unter anderem Diebstahl eines Autos, ist in der vergangenen Nacht (10./ 11. September) ein 42-Jähriger von der Polizei festgenommen worden. Der Mann ohne festen Wohnsitz ist am heutigen Nachmittag einem Richter vorgeführt worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde Haftbefehl erlassen. Der 42-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern weiterhin an. (es)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell