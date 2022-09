POL-HAM: Falsche Polizisten - Seniorin wird um fünfstellige Summe betrogen

Hamm-Mitte (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Marker Allee wurde eine 16-Jährige am Montagmorgen, 12. September, leicht verletzt. Die Hammerin war gegen 7.40 Uhr auf ihrem Fahrrad unterwegs. Als sie die Fahr-bahn in Richtung Norden überqueren wollte, kollidierte sie mit einem VW. Die 34-jährige Autofahrerin aus Ahlen war in Fahrtrichtung Widumstraße unterwegs. Die 16-Jährige verletzte sich leicht und wurde in ...

