Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Raub auf Jugendliche - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Wer kann Hinweise auf zwei unbekannte Tatverdächtige geben, die am Sonntag (01.05.2022, 23.40 Uhr) zwei Jugendliche in Warendorf ausgeraubt haben?

Die beiden 16-jährigen Jugendlichen aus Warendorf saßen auf einer Bank am Piratenspielplatz in Warendorf am Emssee. Zwei Unbekannte sprachen die beiden aggressiv an und schlugen sie ins Gesicht. Außerdem stahlen sie ein Handy der Jugendlichen und ein Trekkingfahrrad. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Skateranlage.

Sie werden wie folgt beschrieben: männlich, circa 18 bis 20 Jahre alt, ungefähr 1.75 bis 1.80 Meter groß, sprachen auf Russisch, trugen eine schwarze Jogginghose und eine schwarze Kapuzenjacke.

Hinweise zu den beiden bitte an die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell