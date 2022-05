POL-WAF: Drensteinfurt. Brand eines Gewächshauses und Hecke

Warendorf (ots) - Am Freitag, 20.04.2022, betraten gegen 20.58 Uhr drei männliche Personen einen Verbrauchermarkt an der Neubeckumer Straße in Ennigerloh. Unter Vorhalt einer Schusswaffe und eines sog. Elektroschockers forderten sie von der Kassiererin die Herausgabe von Bargeld. Die Täter flüchteten dann mit Beute in zur Zeit unbekannter Höhe fußläufig in ...

