POL-KA: (KA) Bruchsal - Verkehrskontrollen auf der Autobahn

Karlsruhe (ots) - Vermutlich aufgrund eines Herzinfarkts verstirbt ein 43-Jähriger am Dienstagnachmittag während der Autofahrt in der Eppinger Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Mann gegen 14.30 Uhr von einem Firmengelände in die Eppinger Straße einfahren, als er das Bewusstsein verliert. Anschließend rollte das Auto auf einen Pfosten des ...

mehr