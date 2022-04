Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wiederholt versuchter Enkeltrickbetrug

Pirmasens (ots)

Am frühen Freitagnachmittag gegen 13:50 Uhr rief eine männliche Person bei der 74-jährigen Geschädigten an und gab sich als ein Mitarbeiter der Kriminalpolizei aus. Der Anrufer gab an, dass die Tochter der Geschädigten einen schlimmen Unfall gehabt hätte, bei welchem ein Kind tödlich verletzt wurde. Die Tochter sei nun verhaftet worden und würde nur gegen eine Zahlung von 50.000EUR wieder freigelassen werden. Kurz darauf meldete sich eine weibliche Person bei der Geschädigten und gab sich als Staatsanwältin aus. Diese teilte der Geschädigten mit, dass sie ihr ein Taxi bestellt, welches sie zu Bank bringen würde um das Geld abzuheben. Eine Bekannte der Geschädigten besuchte diese in der Zwischenzeit und konnte sie über die Betrugsmasche aufklären. Dadurch blieb es lediglich beim Versuch. Die Polizei warnt wiederholt davor, solchen Anrufen keinen Glauben zu schenken. Die Polizei wird niemals telefonisch Geldbeträge einfordern. Wenn Sie einen ähnlichen Anruf erhalten und unsicher sind, melden Sie sich bei ihrer nächsten Polizeidienststelle und hinterfragen Sie den Sachverhalt. (PIPS)

