POL-PDPS: Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Heltersberg (ots) - Am Donnerstag, den 07.04.2022, gegen 15:10 Uhr betrat ein bisher unbekannter Täter eine Bäckerei in der Hauptstraße in Heltersberg. Dieser bedrohte unter Vorhalt eines Messers die Angestellte und forderte die Herausgabe von Bargeld, sowie Tabakwaren. Die Frau reagierte besonnen und kam der Forderung nach. Der Täter konnte unerkannt mit Bargeld in dreistelliger Höhe, sowie Tabakwaren von ...

