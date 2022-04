Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in eine leerstehende Wohnung in der Schwanenstraße

Pirmasens (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in eine leerstehende Wohnung in der Schwanenstraße 45 ein. Die Wohnung wird derzeit renoviert. Die Glasvertäfelung der Wohnungstür im Erdgeschoß wurde eingeschlagen. Entwendet wurden Werkzeuge der Marke Bosch, wie Winkelschleifer, Schleifmaschine, Sauger, Wandschleifgiraffe und Baustrahler, im Gesamtwert von circa 5000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

