POL-HAM: Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Hamm, des Zolls, des Finanzamts Hamm, der Steuerfahndung und der Polizei Hamm

Hamm-Heessen (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag, 13. September, auf der Münsterstraße wird ein Lkw mit Anhänger gesucht. Um 8.25 Uhr beschädigte der Fahrer mit seinem Fahrzeug den Außenspiegel eines am Straßenrand geparkten Mercedes Sprinter. Zeugenangaben zufolge ist der Anhänger der Sattelzugmaschine weiß, möglicherweise auch teilweise blau. Das Fahrzeug fuhr in Fahrtrichtung Norden davon. Es ...

mehr