Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Landesweiter Polizeieinsatz zum 1. Mai 2022

Erfurt Thüringen (ots)

Anlässlich des bevorstehenden Maifeiertages bereitet die Landespolizeidirektion einen landesweiten Polizeieinsatz vor.

In Thüringen werden nach derzeitigem Stand 35 öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel stattfinden. Erfurt zeichnet sich als Einsatzschwerpunkt ab. Momentan wurden hier 15 Versammlungen und Veranstaltungen angemeldet. Der Einsatz wird in diesem Jahr von den zurückliegenden zwei Jahren der pandemischen Einschränkungen bestimmt, dem Angriffskrieg gegen die Ukraine und den daraus resultierenden Folgen und Sorgen der Bevölkerung.

Die Thüringer Polizei schützt die freie Ausübung der Grundrechte der Versammlungsfreiheit und der freien Meinungsäußerung und trifft die erforderlichen Maßnahmen, um einen möglichst friedlichen Verlauf aller Versammlungen und Veranstaltungen zu gewährleisten.

Am Einsatztag wird die Polizei in Erfurt und allen Schutzbereichen der Landespolizeiinspektionen mit hohem Personalansatz agieren. Aufgrund der zahlreichen Versammlungen wird es insbesondere in der Erfurter Innenstadt zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Schwerpunkte bilden hierbei die Bereiche rund um den Domplatz, Anger, Juri-Gagarin-Ring und Stauffenbergallee. Die Polizei bittet um Verständnis, dass präzise Aussagen zu Zeiten und Orten der Sperrungen aufgrund der Dynamik und der Anzahl der stattfindenden Versammlungen jetzt noch nicht möglich sind.

Allen Einsatzkräften ist es ein besonderes Anliegen, offen, bürgernah und freundlich zu kommunizieren und die Einschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt so gering wie möglich zu halten. Für Fragen zum Einsatzgeschehen steht am 1. Mai von 08:00 Uhr bis 19:00 Uhr ein Bürgertelefon unter der Rufnummer 0361/662-1900 zur Verfügung. Für Presseanfragen werden mehrere Teams vor Ort eingesetzt, für telefonische Presseanfragen sind wir am Einsatztag unter der Telefonnummer 0361/662-3025 ansprechbar. Das Social-Media-Team der Thüringer Polizei wird das Geschehen am 1. Mai auf Twitter begleiten. Für Informationen zum Einsatz folgen Sie uns auf unserem Twitteraccount @Polizei_Thuer.

Am 1. Mai werden die Thüringer Polizei und die Stadt Erfurt gegen 18:00 Uhr auf dem Domplatz eine gemeinsame Presseerklärung zum Versammlungs- und Einsatzgeschehen geben.

