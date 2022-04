Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Einladung zur gemeinsamen Pressekonferenz anlässlich des Versammlungsgeschehens am 1. Mai 2022 in Erfurt

Für den 1. Mai 2022 wurden in Thüringen mit Stand vom 25.04.2022 insgesamt 32 öffentliche Versammlungen unter freien Himmel angemeldet. Schwerpunkt bildet hier die Landeshauptstadt. In einer gemeinsamen Pressekonferenz informieren die Stadt und die Thüringer Polizei über das Versammlungsgeschehen in Erfurt. Der Beigeordnete für Sicherheit und Ordnung der Stadt Erfurt, Andreas Horn, sowie die Leiterin der Landespolizeiinspektion Erfurt, Leitende Polizeidirektorin Heike Langguth, geben einen Überblick über die angemeldeten Versammlungen und berichten über Einschränkungen, mit denen Verkehrsteiler und Besucher der Stadt Erfurt zu rechnen haben.

Termin: 28.04.2022, 13:00 Uhr

Ort: Rathaus, Raum 243, Fischmarkt 1, 99084 Erfurt

