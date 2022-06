Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Ford Edge gestohlen

Velen (ots)

Auf einen schwarzen Ford Edge Kombi hatten es in der Nacht zum Freitag noch unbekannte Autodiebe in Velen abgesehen. Der oder die Täter nutzten vermutlich das Keyless-Go-System aus und entwendeten den drei Jahre alten Pkw, der auf der Garagenzufahrt eines Wohnhauses am Südlohner Diek gestanden hatte. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

(fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell