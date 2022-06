POL-BOR: Bocholt - Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Bocholt (ots) - Als Polizisten einen 28 Jahre alten Autofahrer in der Nacht zum Freitag auf der Alfred-Flender-Straße in Bocholt anhielten, wirkte dieser berauscht. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert an, der auf eine Blutalkoholkonzentration von rund 0,60 Promille schließen ließ. Damit nicht genug: Der Mann gab an, am Abend auch "geraucht" zu haben. Um den ...

mehr