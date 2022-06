Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Vor Autofahrt Alkohol getrunken und Betäubungsmittel konsumiert

Bocholt (ots)

Als Polizisten einen 28 Jahre alten Autofahrer in der Nacht zum Freitag auf der Alfred-Flender-Straße in Bocholt anhielten, wirkte dieser berauscht. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert an, der auf eine Blutalkoholkonzentration von rund 0,60 Promille schließen ließ. Damit nicht genug: Der Mann gab an, am Abend auch "geraucht" zu haben. Um den gestandenen Drogenkonsum exakt nachweisen zu können, entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell