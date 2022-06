Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Kollision zwischen Radfahrerin und Auto

Raesfeld (ots)

Leichte Verletzungen hat sich am Donnerstag eine 23 Jahre alte Radfahrerin in Raesfeld zugezogen. Die Raesfelderin war gegen 18.40 Uhr auf dem linksseitigen Gehweg der Straße Sankt Sebastian aus Richtung Bundesstraße 70 kommend in Richtung der Straße Ant Stäppken unterwegs, um in diese nach links einzubiegen. Dabei kollidierte sie mit dem Wagen einer 48-jährigen Raesfelderin und stürzte infolgedessen. Die Autofahrerin hatte die Straße Ant Stäppken aus Richtung Feldstiege kommend in Richtung der Straße Sankt Sebastian befahren. An der Einmündung beabsichtigte sie nach rechts abzubiegen. Eine medizinische Versorgung sei nicht erforderlich, gab die 23-Jährige an. (db)

