POL-BOR: Gronau - Radfahrer stürzt

Velen (ots) - Unbekannte haben in den vergangenen Tagen in Velen-Ramsdorf circa 250 Liter Diesel aus einer Zugmaschine abgezapft. Zu der Tat kam es in den vergangenen Tagen auf einem Betriebsgrundstück an der Ostendorfer Straße. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) Dietmar Brüning (mh) Markus Hüls (to) ...

mehr