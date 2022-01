Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne erforderlichen Fahrerlaubnis in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 21.02.2022, gegen 19:55 Uhr kontrolliert eine Funkstreifenwagenbesatzung auf der Bargloyer Straße in Wildeshausen einen Pkw sowie dessen 40-jährigen Fahrzeugführer. Im Verlauf der Kontrolle wird festgestellt, dass der 40-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Des Weiteren werden Ausfallerscheinungen festgestellt, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuten. Ein entsprechender Vortest erhärtet diesen Verdacht, so dass eine Blutentnahme durchgeführt wird. Gegen den Beschuldigten wird nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell