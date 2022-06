Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Radfahrer missachtet Vorfahrt

Velen (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 13-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Velen-Ramsdorf zugezogen. Der Borkener fuhr gegen 13.00 Uhr aus Richtung Ramsdorf kommend auf dem von der Straße abgesetzten Geh-/Radweg des Kreisverkehres Velener Straße / K55. Er beabsichtigte in Richtung Velen zu radeln. Beim Queren der Velener Straße kollidierte er mit dem Wagen einer 61-jährigen Velenerin, die den Kreisverkehr in Richtung Velen verlassen wollte. Der Zweiradfahrer stürzte zu Boden. Er begab sich in Begleitung eines Aufsichtsberechtigten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An dem außerhalb geschlossener Ortschaft liegenden Kreisverkehr sind die Radfahrenden durch das Verkehrszeichen "Vorfahrt achten" untergeordnet. (db)

