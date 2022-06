Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Autos zerkratzt

Bocholt (ots)

Ein Hakenkreuz in den Lack der Motorhaube eines blauen Opels geritzt haben Unbekannte in Bocholt. Der Astra stand zwischen Sonntag, 19.00 Uhr, und Dienstag, 16.00 Uhr, auf einem Parkplatz zwischen dem Fliederweg und der Lowicker Straße, als die Täter zuschlugen. Die Beifahrerseite eines blauen Golfs zerkratzten Vandalen an der Heroldstraße. Diese Tat spielte sich am Dienstag zwischen 01.30 Uhr und 16.00 Uhr ab. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt: Tel. (02871) 2990. (db)

