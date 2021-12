Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Unfallfahrer nach Verkehrsunfallflucht gestellt

Oberhausen (ots)

Am Abend des 21.12.21 verlor ein 28-jähriger Oberhausener beim Abbiegen von der Duisburger Straße in die Parallelstraße die Gewalt über seinen Pkw, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem geparkten Pkw. Ohne sich um den Schaden zu kümmern setzte er die Fahrt fort. Aufmerksame Zeugen benachrichtigten sofort die Polizei. Ein weiterer Zeuge konnte das Kennzeichen des flüchtigen PKW ablesen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung und Ermittlungen konnte der Pkw auf einem Parkplatz vorgefunden werden. Der flüchtige Pkw-Führer konnte daraufhin ermittelt und in seiner Wohnung angetroffen werden. Er stand unter Alkoholeinfluss, ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000,- EUR.

