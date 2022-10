Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen - Denzlingen: Rauch aus Glascontainer

Freiburg (ots)

Lkr. Emmendingen - Denzlingen: Ein aufmerksamer Bürger meldete am Sonntag, 16.10.2022, gegen 14:30 Uhr über Notruf, dass aus einem Glascontainer an der Stuttgarter Straße, Ecke Schwabenstraße, Rauch aufsteigen würde. Feuerwehr und Polizei waren schnell vor Ort. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass Schaden entstand. Wie es zu dem entstehenden Feuer kam und ob vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln die Ursache war, ist derzeit noch nicht geklärt. Sachdienliche Hinweise bitte an den Polizeiposten Denzlingen, Telefon: 07666/9383-0 oder an das Polizeirevier Waldkirch (07681/4074-0).

