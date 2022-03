Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Ohne Führerschein und Versicherung unterwegs

Gernsbach (ots)

Ohne gültige Versicherung und ohne Führerschein war am Mittwoch ein 17-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad unterwegs. Er fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit von der Von-Drais-Straße kommend die Weinbergstraße entlang. Als er schließlich in die Jahnstraße abbog, blieb er in Höhe der Einmündung "Am Bachgarten" aufgrund eines technischen Defektes liegen. Beamte des Polizeireviers Gaggenau kontrollierten hierauf den Jugendlichen gegen 11:30 Uhr. Die Polizisten mussten dabei feststellen, dass der junge Mann offenbar nicht nur ohne Versicherung und ohne Zulassung unterwegs war, sondern auch keine erforderliche Fahrerlaubnis für sein Leichtkraftrad besaß. Weil der junge Mann keine Ausweispapiere mit sich führte und überdies keine Angaben zu seiner Person machen wollte, musste zur Identitätsfeststellung mit auf die Dienststelle kommen. Aufgrund des Verdachtes des unerlaubten Tunings wurde das Zweirad für eine technische Kontrolle von den Beamten beschlagnahmt. Im Rahmen der Personenkontrolle kam es seitens 17-Jährigen zu Beleidigungen gegenüber den Beamten. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

/lg

