Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim, Oberndorf - Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Kuppenheim (ots)

Am Mittwochabend ereignete sich in der Rotenfelser Straße ein Zusammenstoß zwischen einem Roller und einem Mercedes. Die Lenkerin des Mercedes fuhr gegen 21:20 Uhr in die Rotenfelser Straße ein. Als die 36-Jährige bemerkte, dass sie in eine Sackgasse gefahren ist, habe sie das Auto angehalten. Dies übersah offensichtlich der hinter ihr fahrende Roller-Fahrer und kollidierte mit dem Mercedes. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 550 Euro. Der Fahrer des Rollers äußerte offenbar, dass nichts passiert sei und entfernte sich dann unerlaubt vom Unfallort. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau konnten den Tatverdächtigen an seiner Wohnadresse antreffen. Beim direkten Gespräch konnten die Polizisten Anzeichen für einen vorangegangenen Alkoholkonsum wahrnehmen. Eine freiwillige Blutentnahme wurde in einem Krankenhaus durchgeführt. Der 35-Jährige hatte rund 1,4 Promille intus. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

/lg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell