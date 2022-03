Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Drogenfund

Offenburg (ots)

Mit einer Strafanzeige wegen des Handels mit Betäubungsmitteln muss ein 22-Jähriger nach einer Kontrolle in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag rechnen. Hierbei sollte ein Peugeot durch eine Streife des Verkehrsdienstes Offenburg einer genaueren Überprüfung unterzogen werden. Gegen 0:30 Uhr missachtete der bislang unbekannte Fahrer des Wagens in der Straße "Am unteren Mühlbach" zunächst die Anhaltezeichen der Beamten. Nach kurzer Zeit verringerte der verfolgte Pkw die Geschwindigkeit und der Beifahrer sprang aus dem Fahrzeug. Der Fluchtversuch des 22-Jährigen endete in einer vorläufigen Festnahme durch die Beamten. Auf der Flucht hatte der junge Mann noch versucht, eine Tüte mit Betäubungsmitteln zu entsorgen, welche durch die Polizisten wieder aufgefunden werden konnte. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung konnten weitere Drogen und eine größere Menge Bargeld aufgefunden werden. Insgesamt wurden ungefähr 200 Gramm Marihuana und Bargeld im vierstelligen Bereich beschlagnahmt.

/pi

