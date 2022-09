Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - "Geisterradlerin" beim Abbiegen angefahren

Gronau (ots)

Unfallzeit: 26.09.2022, 14:30 Uhr;

Unfallort: Gronau, Gildehauser Straße/Kaiserstiege

Leichte Verletzungen erlitt am Montag eine 31 Jahre alte Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montag in Gronau. Die Gronauerin war gegen 14.30 Uhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf dem Radweg der Gildehauser Straße in Richtung Hörster Straße unterwegs, als der Wagen eines 69-Jährigen kreuzte. Der Gronauer wollte von der Kaiserstiege nach rechts auf die Gildehauser Straße abbiegen. Dabei übersah er die von rechts kommende "Geisterradlerin". Es kam zum Zusammenstoß in dessen Folge die 31-Jährige stürzte. Sie wolle selbstständig einen Arzt aufsuchen, gab die Gestürzte an. (db)

