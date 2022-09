Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zeugenaufruf nach versuchtem Automatenaufbruch

Bocholt (ots)

Tatzeit: 27.09.2022, 03:05 Uhr;

Tatort: Bocholt, Franzstraße

Zwei Unbekannte wollten in der Nacht zum Dienstag in Bocholt einen Zigarettenautomaten aufhebeln. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen, das sich gegen 03.05 Uhr an der Franzstraße abspielte. Die jugendlichen Tatverdächtigen flüchteten. Beide waren circa 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß und dunkle gekleidet. Einer der Tatverdächtigen führte ein Fahrrad mit sich, der andere ein Brecheisen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

