Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Zeugenaufruf nach Kraftstoffdiebstahl

Heiden (ots)

Tatzeit: 26.09.2022, 00:05 Uhr;

Tatort: Heiden, Siemensstraße

Auf Diesel abgesehen hatten es Unbekannte in der Nacht zum Montag in Heiden. Um an ihre Beute zu gelangen, machten sie sich an einem Traktor zu schaffen. Ein Zeuge überraschte die beiden Täter, die daraufhin mit einem Auto die Flucht ergriffen. Das Geschehen spielte sich gegen Mitternacht an der Siemensstraße ab. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell